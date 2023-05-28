Фуд-корт и концертная площадка: Как изменится Житний рынок после реконструкции

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Мария Банько
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На втором этаже Житнего рынка могут появиться фуд-корты с концертной площадкой, детской комнатой и зоной для мастер-классов.

Об этом в интервью БЖ рассказал генеральный директор Житнего рынка Евгений Шевченко.

“Владелец рынка не может поменяться – это киевское городское территориальное сообщество, то есть город. Но есть новый арендатор, у которого много планов. Принципиально то, что на первом этаже останутся маркеты сельскохозяйственных продуктов. Акцент на натуральном, сезонном, экологичном. Будем работать над тем, чтобы было меньше фабричных, массовых продуктов, больше локальных”, – сказал он.

По словам Шевченко, на втором этаже должны появиться фудкорты, концертная площадка, детские комнаты, зоны для проведения мастер-классов.

"Хочется наполнить пространство смыслами и событиями, сделать его интересным для большого количества людей, дать толчок для развития", - отметил Шевченко.

Кроме того, руководство рынка уже работает над совместным проектом с Евгением Клопотенко. На Житнем планируют проводить фестивали традиционных украинских блюд в исполнении современных шеф-поваров.

В 2021 году город принял решение сдать часть площадей Житнего рынка в аренду частным владельцам. Но при условии, что на первом этаже остается традиционный продуктовый рынок.

Житний рынок планировали закрыть на реконструкцию еще в 2020 году. Тогда же на рынке занимались разработкой стратегии изменений. Но эти планы так и не были воплощены в жизнь.


Фото: Савелий Барашков

Опубликовано: 28 мая 2023
Житній ринок Житний рынок реконструкция
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