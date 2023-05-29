Возле "Житомирской" неизвестные подпилили и готовятся уничтожить 200-летние дубы

У метро "Житомирская" неизвестные, примерно 2-3 дня назад, подпилили 200-летние дубы.

Об этом сообщил арборист Владимир Ветроградский.

"Дубы цинично подпилены судя по следам 2-3 дня назад. Подготовлены к уничтожению. По другую сторону дороги, у памятника природы местного значения, уже срезаны три здоровых дерева других видов в возрасте до 40 лет"

Арборист призвал обращать внимание на такие преступления и писать заявления в полицию по статьям:

Статья 153 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП): "Уничтожение или повреждение зеленых насаждений в населенных пунктах". Статья 152 КУоАП: "Повреждение объектов благоустройства".

По его словам, эти дубы возле "Житомирской" растут 200 лет, и они испокон веков были украшением этого места. А именно частью леса, прорезанного для расширения города. И 200 лет для дуба – это только начало жизни, если вспомнить о том, что Дуб черешчатый живет по 1000 – 1500 лет.

Эти деревья, ныне ставшие частью города, являются его украшением и ценностью, которая очевидна без лишних слов.