Как будет выглядеть кессон на Оболони после капитального ремонта: финальные визуализации

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Мария Иващук
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Департамент городского благоустройства КГГА выдал разрешения на строительные и земляные работы в парке Наталка ООО «Гювексхаус», проводящем капитальный ремонт кессона.

Об этом сообщается на странице «Кессон на Оболони» в Facebook.

Отмечается, что необходимость ее переоформления была связана с изменением компании заказчика капитального ремонта кессона и официального адреса объекта.

"По заявленному сроку выполнения работ, 29 мая 2024 года, разъясняем, что дата определена автоматически и может быть скорректирована как в одну, так и в другую сторону в зависимости от динамики реализации проекта", - говорится в сообщении.

Также на странице «Кессон на Оболони» опубликовали финальные визуализации объекта.

Напомним, что депутат Киевсовета в сентябре 2022 года сообщил , что кессон в парке «Наталка» реконструируют незаконно. Ранее активисты ОО «Парк Наталка» предлагали превратить кессон в артпространство.



Опубликовано: 31 мая 2023
Кесон на Оболоні
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