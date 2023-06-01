Последствия ракетной атаки на Киев: погибли три человека, среди них – ребенок

В ночь на 1 июня россияне нанесли массовый ракетный удар по Киеву, в результате чего есть травмированые и погибшие люди в Днепровском и Деснянском районах.

В Деснянском районе города погибла 33-летняя женщина и 34-мать с 11-летней дочерью, сообщает полиция Киева.

В Деснянском районе также 10 человек травмированы, из них 1 ребенок, в Днепровском районе 2 человека травмированы.

Как рассказал мужчина одной из погибших женщин, журналистам "Суспільного", все погибшие пытались попасть в укрытие, но оно было закрыто.

Мэр Виталий Кличко сообщил , что в поликлинику в Деснянском районе выехали специалисты департамента муниципальной безопасности и на месте выясняют почему не было доступа к укрытию в поликлинике.

"Ответственность за работу укрытия несет руководитель медучреждения и глава района, который должен контролировать работу укрытий, которые есть на карте города и должны работать", - отметил он.

Все решения по действиям ответственных лиц обещают принять сегодня.

Дополнение 9:40. Охранника с укрытия в поликлинике Деснянского района арестовали. Об этом сообщил журналист NV с места происшествия.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сказал, что ГСЧС совместно с Нацполицией будет регулярно проводить проверки доступности и состояния бомбоубежищ по всей Украине.

Дополнено 10:00 Глава Деснянской администрации Дмитрий Ратников говорит, что в поликлинике был открыт центральный вход – его открыл работник ночной смены. Часть жителей, по его словам, оказались в укрытии, часть – нет.

Вместе с тем в репортаже "Радио Свобода" с места события местные жители жалуются, что это не первый случай, когда их не пустили в укрытие в этой поликлинике.

В Деснянском районе:

поврежден жилой дом – выбиты окна и двери. Взрывной волной сорвало балкон.

зафиксировано падение обломков на детскую поликлинику;

обломками повреждены две школы – выбиты окна и двери;

обломками поврежден участковый пункт полиции;

в результате падения обломков на детский сад, взрывной волной вынесло окна.

Днепровский район:

в одном из жилых домов в результате падения горящих обломков возникло сильное задымление, взрывной волной выбило окна.

зафиксировано падение обломков на административное здание;

есть поврежденные припаркованные автомобили, несколько единиц транспорта сгорели;

также падение обломков во дворах домов, на проезжей части, в зеленых зонах.

Дарницкий район:

в одном из жилых домов взрывной волной выбило окна.

поврежден трубопровод горячего водоснабжения;

падение обломков на нежилое здание, зафиксировано разрушение на первом этаже;

зафиксировано падение обломков во дворах домов на проезжей части.

Информация уточняется.

По данным Генштаба ночью противник применил ракеты "Искандер" по объектам гражданской и критической инфраструктуры Киевской области.

Предварительно силами и средствами Воздушных Сил ВСУ 10 из 10 ракет были уничтожены.

Фото: КМВА, полиция Киева