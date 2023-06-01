Коммунальщики срезали тренажер со "спортивной" остановки на Шулявке

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Мария Иващук
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Спортивный тренажер, установленный киевским блоггером на остановке общественного транспорта на Шулявке, срезали коммунальщики.

Об этом сообщил инициатор установки тренажера блоггер Антон Скуратов на своей странице в Instagram.

Как пишет The Village Украина, "спортивную остановку" не согласовывали с Департаментом транспортной инфраструктуры КГГА и балансодержателем, что стало известно из ответа на запрос журналистов.

Напомним, вблизи станции метро "Шулявская" остановку общественного транспорта оборудовали спортивным тренажером. Основной целью акции блогер называл желание приучить людей к занятиям спортом и улучшить всеобщее здоровье украинцев.

Опубликовано: 01 июня 2023
шулявка
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