Коммунальщики срезали тренажер со "спортивной" остановки на Шулявке

Спортивный тренажер, установленный киевским блоггером на остановке общественного транспорта на Шулявке, срезали коммунальщики.

Об этом сообщил инициатор установки тренажера блоггер Антон Скуратов на своей странице в Instagram.

Как пишет The Village Украина, "спортивную остановку" не согласовывали с Департаментом транспортной инфраструктуры КГГА и балансодержателем, что стало известно из ответа на запрос журналистов.

Напомним, вблизи станции метро "Шулявская" остановку общественного транспорта оборудовали спортивным тренажером. Основной целью акции блогер называл желание приучить людей к занятиям спортом и улучшить всеобщее здоровье украинцев.