Киевсовет поддержал демонтаж памятника Пушкину на Шулявке, который все еще имеет охранный статус

241
Мария Иващук
share share

Киевсовет поддержал петицию по демонтажу памятника Александру Пушкину на проспекте Берестейском, 40.

В ответе на петицию указано, что памятник Пушкину занесен в госреестр как памятник монументального искусства национального значения и имеет охранный статус. То есть решение о демонтаже должен принимать Кабмин по представлению МКИП.

Мэр Виталий Кличко добавил, что вопрос о демонтаже памятника обсуждался на заседании межведомственной рабочей группы в мае 2023 года и там утвердили его устранение из публичного пространства.

Опубликовано: 02 июня 2023
share share
Возле «Театральной» заработал винтажный Natalie's Bar с авторскими коктейлями Возле «Театральной» заработал винтажный Natalie's Bar с авторскими коктейлями 30 новых заведений, открывшихся в Киеве в мае 30 новых заведений, открывшихся в Киеве в мае Укрытия в Киеве будут постоянно открыты – КГГА Укрытия в Киеве будут постоянно открыты – КГГА Смотрите, как во Львове отреставрируют корпус УКУ, являющийся историческим памятником Смотрите, как во Львове отреставрируют корпус УКУ, являющийся историческим памятником На Дарнице заработала кофейня Decaf с кофе без кофеина На Дарнице заработала кофейня Decaf с кофе без кофеина Двенадцать киевских кафе организуют Donut Weekend, чтобы собрать средства на ВСУ Двенадцать киевских кафе организуют Donut Weekend, чтобы собрать средства на ВСУ До и после: АТБ отстроил магазин в Буче после разрушений До и после: АТБ отстроил магазин в Буче после разрушений Коммунальщики срезали тренажер со "спортивной" остановки на Шулявке Коммунальщики срезали тренажер со "спортивной" остановки на Шулявке
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.