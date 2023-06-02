Киевсовет поддержал демонтаж памятника Пушкину на Шулявке, который все еще имеет охранный статус

Киевсовет поддержал петицию по демонтажу памятника Александру Пушкину на проспекте Берестейском, 40.

В ответе на петицию указано, что памятник Пушкину занесен в госреестр как памятник монументального искусства национального значения и имеет охранный статус. То есть решение о демонтаже должен принимать Кабмин по представлению МКИП.

Мэр Виталий Кличко добавил, что вопрос о демонтаже памятника обсуждался на заседании межведомственной рабочей группы в мае 2023 года и там утвердили его устранение из публичного пространства.