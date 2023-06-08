Киевсовет выделил еще 750 млн гривен на ремонт городских укрытий

Киевсовет дополнительно выделил на ремонт укрытий столицы 750 млн. гривен. 500 млн направят в районные госадминистрации, которые и будут выполнять ремонты.

Об этом сообщает депутатка Киевсовета Ксения Семенова.

Так, Голосеевской РГА предусмотрено 42,9 млн грн, Дарницкой – 58,9 млн грн, Деснянской – 61,8 млн грн, Днепровской – 60,4 млн, Оболонской – 53,6 млн грн, Печерской – 28,2 млн грн, Подольской – 35,7 млн грн, Святошинской – 57,7 млн грн, Соломенской – 65,5 млн грн и Шевченковской РГА – 35,6 млн грн.

Отдельно на ремонт подвалов 50 млн. гривен получит Департамент ЖКИ. Департамента здравоохранения выделят 200 млн. гривен.

Ранее мы писали, что почти половина укрытий Киева закрыта или непригодна для использования.

Фото: Delo.uа