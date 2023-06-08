Киевсовет выделил еще 750 млн гривен на ремонт городских укрытий

116
Ирина Маймур
share share

Киевсовет дополнительно выделил на ремонт укрытий столицы 750 млн. гривен. 500 млн направят в районные госадминистрации, которые и будут выполнять ремонты.

Об этом сообщает депутатка Киевсовета Ксения Семенова.

Так, Голосеевской РГА предусмотрено 42,9 млн грн, Дарницкой – 58,9 млн грн, Деснянской – 61,8 млн грн, Днепровской – 60,4 млн, Оболонской – 53,6 млн грн, Печерской – 28,2 млн грн, Подольской – 35,7 млн грн, Святошинской – 57,7 млн грн, Соломенской – 65,5 млн грн и Шевченковской РГА – 35,6 млн грн.

Отдельно на ремонт подвалов 50 млн. гривен получит Департамент ЖКИ. Департамента здравоохранения выделят 200 млн. гривен.

Ранее мы писали, что почти половина укрытий Киева закрыта или непригодна для использования.

Фото: Delo.uа

Опубликовано: 08 июня 2023
share share
В Броварах срежут более трех тысяч деревьев для строительства нового ЖК В Броварах срежут более трех тысяч деревьев для строительства нового ЖК В Украине разработали телеграмм-бот с базой всех укрытий В Украине разработали телеграмм-бот с базой всех укрытий Киевсовет поддержал петицию о возобновлении дачи-памятника в Пуще-Водице Киевсовет поддержал петицию о возобновлении дачи-памятника в Пуще-Водице Одна из старейших кулинарных школ Парижа запускает второй бесплатный курс для украинцев Одна из старейших кулинарных школ Парижа запускает второй бесплатный курс для украинцев Какие исторические памятники под угрозой уничтожения из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС Какие исторические памятники под угрозой уничтожения из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС Как бесплатно отправить помощь пострадавшим из-за подрыва Каховской ГЭС Как бесплатно отправить помощь пострадавшим из-за подрыва Каховской ГЭС На Арт-заводе "Платформа" открылась гастролокация "Вхід 6" На Арт-заводе "Платформа" открылась гастролокация "Вхід 6" В Олешках пошел под воду дом-музей художницы Полины Райко В Олешках пошел под воду дом-музей художницы Полины Райко
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.