Киевсовет поддержал петицию о возобновлении дачи-памятника в Пуще-Водице

Постоянная комиссия по культуре Киевсовета поддержала петицию с призывом вернуть в государственную собственность и восстановить дачу-памятку в Пуще-Водице.

Об этом сообщает «Мапа Реновації».

Дачу на улице Юнкерова, 37 построили в 1911–1914 годах по проекту киевского архитектора Брадтмана. Одна из особенностей достопримечательности – ее уникальное деревянное резное кружево.

С 2014 года здание имеет охранный статус памятки архитектуры местного значения.

В марте 2023 года неизвестные подожгли памятку. Злоумышленников до сих пор разыскивает полиция. Это уже третий поджог. После предыдущих двух столичная прокуратура ходатайствовала об обязательстве владельца привести дом в надлежащее состояние.

В то же время по соседству с историческим памятником группа компаний ZIM Capital Group запланировала построить жилой комплекс Hvoya. Активисты выступают против застройки и опасаются уничтожения дачи.

Соответственно закону «Об охране культурного наследия», если владелец систематически нарушает закон и доводит достопримечательность до разрушения — местный орган охраны культнаследия может обратиться в суд и принудительно выкупить памятник с целью его восстановления и сохранения.

Ранее мы писали, какие исторические памятники под угрозой уничтожения из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Фото: «Мапа Реновації»