Активисты отреставрируют в Киеве старинную дверь, которой занимался погибший на войне Сергей Миронов. Как помочь

Активисты продолжат дело киевоведа и гида Сергея Миронова, который занимался реставрацией старинных дверей в Киеве.

Киевляне уже начали реставрацию двери, которую Сергей не успел сделать. Они призывают неравнодушных приобщаться: "Требуем помощи и в руках, и в донатах".

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