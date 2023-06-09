Активисты отреставрируют в Киеве старинную дверь, которой занимался погибший на войне Сергей Миронов. Как помочь

Активисты продолжат дело киевоведа и гида Сергея Миронова, который занимался реставрацией старинных дверей в Киеве.
Киевляне уже начали реставрацию двери, которую Сергей не успел сделать. Они призывают неравнодушных приобщаться: "Требуем помощи и в руках, и в донатах".
Узнать подробнее можно в группе в Telegram.
Осуществить благотворительные взносы можно по ссылке.
Киевский экскурсовод и активист, автор блога "Зникаючий Київ" Сергей Миронов погиб в ноябре 2022 года под Бахмутом. Мы писали историю о том, как он начал заниматься реставрацией дверей в Киеве.