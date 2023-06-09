В Киеве объявили первые электронные земельные торги

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Ирина Маймур
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В Киеве проведут первые электронные земельные торги.

Об этом сообщили в КГГА.

Е-торги – это еще один важный шаг, который сделает процессы более прозрачными, нивелирует коррупционные риски и увеличит поступления в городской бюджет, считает руководитель цифровой трансформации Киева и заместитель председателя КГГА Петр Оленич.

На аукцион по аренде выставили первые 3 земельных участка, которые предназначены для эксплуатации и обслуживания паркингов и автостоянок.

В дальнейшем, как сообщают в КГГА, список участков будет увеличиваться.

Фото: Судебно-юридическая газета

Опубликовано: 09 июня 2023
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