Киевских застройщиков обяжут оснащать жилые дома укрытиями

Городские власти Киева будут инициировать обращение, чтобы застройщики не могли обойти законодательную норму, которая обязывает их оснащать жилые дома укрытиями и хранилищами.

Об этом сообщает КГГА.

Сегодня застройщики обходят требования из-за пробелов в законодательстве, отмечает заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Также он отметил, что ГСЧС и местное самоуправление устранили процесс принятия домов в эксплуатацию.

«К чему это привело мы видим – в фонде защитных сооружений практически отсутствуют новостройки», – объясняет замглавы КГГА.

Именно поэтому Киев будет инициировать соответствующие обращения, чтобы пробелы в законодательстве, по которым застройщики игнорируют требования о укрытии, были устранены.

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