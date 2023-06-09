Киевских застройщиков обяжут оснащать жилые дома укрытиями

4
Ирина Маймур
share share

Городские власти Киева будут инициировать обращение, чтобы застройщики не могли обойти законодательную норму, которая обязывает их оснащать жилые дома укрытиями и хранилищами.

Об этом сообщает КГГА.

Сегодня застройщики обходят требования из-за пробелов в законодательстве, отмечает заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Также он отметил, что ГСЧС и местное самоуправление устранили процесс принятия домов в эксплуатацию.

«К чему это привело мы видим – в фонде защитных сооружений практически отсутствуют новостройки», – объясняет замглавы КГГА.

Именно поэтому Киев будет инициировать соответствующие обращения, чтобы пробелы в законодательстве, по которым застройщики игнорируют требования о укрытии, были устранены.

Фото: Точка доступа

Опубликовано: 09 июня 2023
share share
Украинцы собирают пластиковые крышечки, чтобы приобрести военным беспилотники Украинцы собирают пластиковые крышечки, чтобы приобрести военным беспилотники В Киеве объявили первые электронные земельные торги В Киеве объявили первые электронные земельные торги В Киеве стартовало голосование по переименованию трех улиц В Киеве стартовало голосование по переименованию трех улиц Скифское золото, за которое судились 10 лет, вернут Украине Скифское золото, за которое судились 10 лет, вернут Украине В Киеве оборудовать укрытия автоматизированной системой открытия В Киеве оборудовать укрытия автоматизированной системой открытия На Подоле появился мурал, посвященный украинским волонтерам На Подоле появился мурал, посвященный украинским волонтерам В Киеве будут изымать укрытия, если арендаторы будут препятствовать доступу к ним В Киеве будут изымать укрытия, если арендаторы будут препятствовать доступу к ним Киевский бармен создал напиток, вошедший в тройку лучших коктейлей мира Киевский бармен создал напиток, вошедший в тройку лучших коктейлей мира
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.