От метро «Харьковская» до улицы Владимирской: в Киеве запускают новый автобусный маршрут

10 июня в столице запустят новый автобусный рейс №109 для изучения пассажиропотока.

Он будет курсировать со станции метро «Харьковская» до улицы Владимирской, сообщает Департамент транспортной инфраструктуры.

Автобусы № 109 будут ездить по маршруту:

улица Братства Тарасовцев — улица Архитектора Вербицкого — улица Тростянецкая — улица Анны Ахматовой — Днепровская набережная — мост имени Е. А. Патона — бульвар Николая Михновского — улица Большая Васильковская — улица Саксаганского — улица Антоновича — улица Гетьмана Павла Скоропадского — улица Владимирская Шевченко;

(в обратном направлении) бульвар Тараса Шевченко – улица Большая Васильковская – улица Саксаганского – улица Антоновича – бульвар Николая Михновского – мост имени Е. А. Патона – Днепровская набережная – улица Анны Ахматовой – улица Тростянецкая – улица Архитектора Вербицкого – улица Братства Тарасовцев.

В то же время, в сообществе «Пассажиры Киева» отмечают, что в предложениях Всемирного Банка 2016 года, обязательных к реализации, такого маршрута нет. Однако есть еще 10 невведенных маршрутов, которые давно нужно запустить. Но в Киеве появляются такие автобусы «для изучения пассажиропотока», возмущаются активисты.

Фото: КГГА