На Подоле спасли липу, обрезанную коммунальщиками: фото

На Подоле спасли липу мелколистную, которую неправильно обрезали коммунальщики.

Об этом сообщает киевский арборист Владимир Ветроградовский.

Дерево ослабило неквалифицированную обрезку. Из-за нее липа потеряла часть своей кроны. В то же время дерево еще и уничтожали грибы трутовики.

В прошлом году в рамках Общественного бюджета, за который проголосовали горожане, приступили к спасению дерева. Сегодня она «зелеет и цветет», сообщает Владимир Ветроградовский.

«Как и прежде, до первого вмешательства человека», — добавляет активист.

Напомним, что в 2021 году киевляне запустили инициативу по спасению лип на Подоле, чьи корни забетонировали в 2015 году во время реконструкции улицы. А в течение последующих лет деревья неправильно обрезали, травмировали автомобилями, засаливали почву бишофитом и хлоридом натрия, посыпающими снег.

Раньше мы писали, как арборист Владимир Ветроградский спасает киевские деревья.

Фото: Владимир Ветроградовский