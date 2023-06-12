На Подоле спасли липу, обрезанную коммунальщиками: фото

1278
Ирина Маймур
share share

На Подоле спасли липу мелколистную, которую неправильно обрезали коммунальщики.

Об этом сообщает киевский арборист Владимир Ветроградовский.

Дерево ослабило неквалифицированную обрезку. Из-за нее липа потеряла часть своей кроны. В то же время дерево еще и уничтожали грибы трутовики.

В прошлом году в рамках Общественного бюджета, за который проголосовали горожане, приступили к спасению дерева. Сегодня она «зелеет и цветет», сообщает Владимир Ветроградовский.

«Как и прежде, до первого вмешательства человека», — добавляет активист.

Напомним, что в 2021 году киевляне запустили инициативу по спасению лип на Подоле, чьи корни забетонировали в 2015 году во время реконструкции улицы. А в течение последующих лет деревья неправильно обрезали, травмировали автомобилями, засаливали почву бишофитом и хлоридом натрия, посыпающими снег.

Раньше мы писали, как арборист Владимир Ветроградский спасает киевские деревья.

Фото: Владимир Ветроградовский

Опубликовано: 12 июня 2023
Поділ
share share
В Киевской области создали 8 новых заповедных объектов: список В Киевской области создали 8 новых заповедных объектов: список В Киеве построят футуристическую остановку-укрытие от Makhno Studio: как она будет выглядеть В Киеве построят футуристическую остановку-укрытие от Makhno Studio: как она будет выглядеть Настойки и ликеры за 50 грн: на Оболони открыли бар-магазин «Наливки из Львова» Настойки и ликеры за 50 грн: на Оболони открыли бар-магазин «Наливки из Львова» Дегтяревский путепровод закроют для проезда почти на полгода Дегтяревский путепровод закроют для проезда почти на полгода Недалеко от Харьковского шоссе открылся скейт-парк, который киевляне обустроили самостоятельно Недалеко от Харьковского шоссе открылся скейт-парк, который киевляне обустроили самостоятельно Пистолеты, старинная посуда и кости древних животных: что находят на дне Каховского водохранилища Пистолеты, старинная посуда и кости древних животных: что находят на дне Каховского водохранилища В Одессе отреставрировали двери конца XIX века на улице Жуковского В Одессе отреставрировали двери конца XIX века на улице Жуковского Ризотто с зеленым горошком: сезонный рецепт из Венеции Ризотто с зеленым горошком: сезонный рецепт из Венеции
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.