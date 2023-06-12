В Одессе отреставрировали двери конца XIX века на улице Жуковского

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Ирина Маймур
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В Одессе команда проекта «Тысячи дверей» отреставрировала двери прибыльного флигеля Фельдмана на улице Жуковского, 43. Здание построили в 1899 году.

Об окончании работ активисты сообщили на своей фейсбук-странице.

Благодаря реставраторам во главе с Константином Краевым каждый элемент резного декорирования дверей теперь виден во всей его красоте.

Специалисты восстановили накидной засов, который с XIX века обеспечивал безопасность подъезда, а сейчас придает двери уникальности.

Дверь покрыли лазурью от ультрафиолета, маслом от влаги и микроорганизмов, а также натерли полиролем с воском для придания объема и дополнительной защиты.

Фото: «Тысячи дверей»

Опубликовано: 12 июня 2023
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