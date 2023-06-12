В Одессе отреставрировали двери конца XIX века на улице Жуковского

В Одессе команда проекта «Тысячи дверей» отреставрировала двери прибыльного флигеля Фельдмана на улице Жуковского, 43. Здание построили в 1899 году.
Об окончании работ активисты сообщили на своей фейсбук-странице.
Благодаря реставраторам во главе с Константином Краевым каждый элемент резного декорирования дверей теперь виден во всей его красоте.
Специалисты восстановили накидной засов, который с XIX века обеспечивал безопасность подъезда, а сейчас придает двери уникальности.
Дверь покрыли лазурью от ультрафиолета, маслом от влаги и микроорганизмов, а также натерли полиролем с воском для придания объема и дополнительной защиты.
Фото: «Тысячи дверей»