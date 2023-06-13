В Киеве возобновляет работу троллейбус между Троещиной и Оболонью и меняются некоторые маршруты

С 14 июня возобновляет работу троллейбусный маршрут № 47 с улицы Милославской до станции метро Минская.

Временный автобусный маршрут № 47-ТР закроют, сообщает КГГА.

Также с 14 июня и по 1 августа закроют движение троллейбусов маршрутов №№ 32, 44 и организуют движение временных автобусных маршрутов общего пользования № 32-ТР «Ул. Северная – ул. Сошенко», № 44-ТР «Ул. Северная - просп. Степана Бандеры».

Движение троллейбусов маршрутов №№ 24, 36 организуют в соответствии с просп. Свободы и ул. Чернобыльской до ул. Левка Лукьяненко по своим маршрутам, дальше — просп. Владимира Ивасюка – ул. Александра Архипенко (в обратном направлении ул. Иорданская – ул. Героев Полка Азов).

Это связано с капитальным ремонтом просп. Владимира Ивасюка на участке от ул. Героев Днепра до ул. Северной с 14 июня по 1 августа.

Фото: NV.ua