Киевское метро получило вторую партию вагонов из Варшавы

Киев получил еще шесть вагонов метро из Варшавы. Об этом сообщают в столичном метрополитене.

В настоящее время киевская подземка получила 12 вагонов из 60.

«Для столичного метрополитена это ощутимая поддержка от европейских коллег, ведь большая часть подвижного состава изготовлена в советское время», – отметил начальник КП «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский.

Полученные от Варшавы вагоны используют как «технических доноров» для замены оборудования имеющегося парка вагонов.

Напомним, что первую партию Киев получил в конце апреля.

Фото: КГГА