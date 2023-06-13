Киевское метро получило вторую партию вагонов из Варшавы

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Ирина Маймур
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Киев получил еще шесть вагонов метро из Варшавы. Об этом сообщают в столичном метрополитене.

В настоящее время киевская подземка получила 12 вагонов из 60.

«Для столичного метрополитена это ощутимая поддержка от европейских коллег, ведь большая часть подвижного состава изготовлена в советское время», – отметил начальник КП «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский.

Полученные от Варшавы вагоны используют как «технических доноров» для замены оборудования имеющегося парка вагонов.

Напомним, что первую партию Киев получил в конце апреля.

Фото: КГГА

Опубликовано: 13 июня 2023
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