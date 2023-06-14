Комиссия поддержала проект о переименовании улицы Скоропадского в Омельченко

Комиссия по местному самоуправлению поддержала проект решения о переименовании улицы Павла Скоропадского в Печерском районе Александра Омельченко.

Об этом сообщил член комиссии по вопросам наименований при Киевском городском голове Тимиш Мартыненко-Кушлянский.

«Комиссия поддержала проект решения о переименовании улицы Павла Скоропадского на Бессарабке в Александра Омельченко. Якобы с рекомендацией организовать новое голосование в Киеве Цифровом, — сообщил он.

В то же время петицию с требованием не допустить переименования в честь Омельченко вообще не рассматривали. Киевляне собрали голоса за нее менее чем за три дня.

Напомним, что проект решения о переименовании улицы в честь бывшего мэра Киева Александра Омельченко зарегистрировал мэр Виталий Кличко. Хотя еще в январе 74% горожан, голосовавших в приложении «Киев Цифровой», высказались против. Однако Кличко аргументирует переименование тем, что во время активной дерусификации топонимов в городе оказалось две улицы Павла Скоропадского.

Фото: Фокус