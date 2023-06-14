В Киеве могут появиться дождевые сады. Они снизят нагрузку на основную систему канализации

Недавно сотрудники «Киевзеленстроя» встретились со специалистами студии archimatika на территории жилого комплекса «Файна таун».

Коммунальщики расспросили архитекторов об их опыте в ландшафтном дизайне, пишет Pragmatika.

ЖК «Файна таун» известен своими дождевыми садами. Они сочетают в себе геопластику, натуральный камень, довольно простой ассортимент деревьев и кустов, а также устойчивых к затоплению многолетников. Жители ЖК могут гулять по пешеходным мостикам и наслаждаться ландшафтом.

Также дождевые сады еще и выполняют функцию детской площадки для малышей.

Как отмечает гендиректор КО «Киевзеленстрой» Алексей Король, дождевые сады — это практическое решение для территорий, где есть застой воды вследствие устройства дренажа и высадки поглощающих избыточную влагу растений. Для Киева, учитывая перепады температуры, обильные осадки и особенности почвы, это очень актуально.

Начать реализовывать такие проекты в столице вполне возможно. Дождевые сады снизят нагрузку на основную систему канализации, в то же время еще и создадут привлекательный ландшафт.

Фото: archimatika