В Киеве могут появиться дождевые сады. Они снизят нагрузку на основную систему канализации

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Ирина Маймур
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Недавно сотрудники «Киевзеленстроя» встретились со специалистами студии archimatika на территории жилого комплекса «Файна таун».

Коммунальщики расспросили архитекторов об их опыте в ландшафтном дизайне, пишет Pragmatika.

ЖК «Файна таун» известен своими дождевыми садами. Они сочетают в себе геопластику, натуральный камень, довольно простой ассортимент деревьев и кустов, а также устойчивых к затоплению многолетников. Жители ЖК могут гулять по пешеходным мостикам и наслаждаться ландшафтом.

Также дождевые сады еще и выполняют функцию детской площадки для малышей.

Как отмечает гендиректор КО «Киевзеленстрой» Алексей Король, дождевые сады — это практическое решение для территорий, где есть застой воды вследствие устройства дренажа и высадки поглощающих избыточную влагу растений. Для Киева, учитывая перепады температуры, обильные осадки и особенности почвы, это очень актуально.

Начать реализовывать такие проекты в столице вполне возможно. Дождевые сады снизят нагрузку на основную систему канализации, в то же время еще и создадут привлекательный ландшафт.

Фото: archimatika

Опубликовано: 14 июня 2023
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