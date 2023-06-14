В Тернополе установили бетонные укрытия возле остановок транспорта, но горожане их не используют

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Ирина Маймур
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В Тернополе установили несколько бетонных укрытий возле остановок общественного транспорта. Издание «20 минут» проверило , пользуются ли ими местные во время тревоги. Как оказалось, прятаться от опасности в такие укрытия заходят только единицы.

В общей сложности за 10 защитных сооружений Тернополь потратил 3 млн гривен. Исполнителем заказа стала компания, являвшаяся единственным участником тендера и победившая в нем в день объявления закупки, отмечают в сообществе «Пассажиры Киева».

В то же время Киевсовет также проголосовал за установку подобных конструкций укрытий на остановках наземного общественного транспорта. Вероятно, это будет иметь такой же эффект, как и в Тернополе.

Активисты возмущены, ведь бюджетные деньги пойдут на укрытия, которыми люди в большинстве своем не будут пользоваться, потому что во время тревоги будут пытаться добраться до места назначения на маршрутке или такси.

Фото: «20 минут»

Опубликовано: 14 июня 2023
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