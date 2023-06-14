Транспортное сообщение Троещины с Подолом обещают запустить в 2024 году

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Ирина Маймур
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Киевские власти обещают запустить транспортное сообщение Троещины с Подолом в следующем году.

Об этом сообщил «Вечернему Киеву» директор Департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор.

В 2024 году киевские власти планируют завершить строительство съезда на улицу Бальзака.

«Если работы будут проводиться планово, без форс-мажоров, уже в 2024 мы полноценно еще поедем транспортом и на Бальзака», — отметил Кандибор.

Это обеспечит транспортное сообщение с Троещиной с съездом на Набережно-Рыбальскую дорогу и заездом из Верхнего и Нижнего Валов.

Также директор ДТИ сообщил, что в Киев поступят 8 новых трамваев украинского производства «Татра-Юг». В скором времени горожане увидят их на одном из маршрутов столицы.

Фото: улица Бальзака; А. Виноградов/Википедия

Опубликовано: 14 июня 2023
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