В Киеве запустили три новых автобусных маршрута и один троллейбусный

В столице заработали три новых автобусных маршрута и один троллейбусный.

Об этом сообщил «Вечернему Киеву» директор Департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор.

В частности, новые маршруты автобусов появились на следующих трех направлениях: № 25 – от станции «Киев-Волынский» до Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, № 38 – от улицы Метрологическая до станции метро «Демеевская», № 44 – от улицы Милославская к железнодорожной платформе «Левый берег».

Также заработал новый троллейбусный маршрут №36. Он курсирует от улицы Северной до Чернобыльской.

Фото: КГГА