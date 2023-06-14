Проблемные частные укрытия Киева будут исключаться из списка. Вместо них установят модульные

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Ирина Маймур
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Киевские власти будут исключать из перечня частные укрытия, которые они не могут контролировать. Вместо этого будут возводить модульные укрытия.

Об этом в эфире Суспильного радио сообщил Виталий Кличко.

Он отметил, что в столице есть определенное количество частных укрытий — это подвальные или полуподвальные помещения, приватизированные, но сегодня определенные как бомбоубежища.

От владельцев таких частных укрытий власти требуют их открывать.

«Уголовной ответственности за то, что они не прислушиваются, у нас нет. Частники говорят, что мы можем открывать их, но у нас там находятся материальные ценности», — сообщил Кличко.

К тому же, владельцы частных укрытий должны охранять помещение и оплачивать коммунальные услуги — свет, отопление и водоснабжение.

Чтобы решить проблемы с закрытыми частными укрытиями, власти будут вычеркивать их из списка, что не дезориентировать людей, а вместо этого устанавливать модульные укрытия, подытожил Кличко.

Фото: Gwara Media

Опубликовано: 14 июня 2023
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