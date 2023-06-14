Проблемные частные укрытия Киева будут исключаться из списка. Вместо них установят модульные

Киевские власти будут исключать из перечня частные укрытия, которые они не могут контролировать. Вместо этого будут возводить модульные укрытия.
Об этом в эфире Суспильного радио сообщил Виталий Кличко.
Он отметил, что в столице есть определенное количество частных укрытий — это подвальные или полуподвальные помещения, приватизированные, но сегодня определенные как бомбоубежища.
От владельцев таких частных укрытий власти требуют их открывать.
«Уголовной ответственности за то, что они не прислушиваются, у нас нет. Частники говорят, что мы можем открывать их, но у нас там находятся материальные ценности», — сообщил Кличко.
К тому же, владельцы частных укрытий должны охранять помещение и оплачивать коммунальные услуги — свет, отопление и водоснабжение.
Чтобы решить проблемы с закрытыми частными укрытиями, власти будут вычеркивать их из списка, что не дезориентировать людей, а вместо этого устанавливать модульные укрытия, подытожил Кличко.
Фото: Gwara Media