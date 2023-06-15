На месте дома на Софиевской улице, где Грушевский объявил Акт Злуки, хотят построить высотку

Дом по улице Софиевской, 20/21, с балкона которого Михаил Грушевский объявил Акт Соединения, хотят снести. Вместо этого планируют построить офисную 10-этажку с подземным паркингом.

Об этом сообщил активист Дмитрий Перов.

Историческое здание лишили охранного статуса в 2011 году, несмотря на то, что здание находится в буферной охранной зоне достопримечательности ЮНЕСКО и принадлежит комплексу памятников национального значения «София Киевская».

Дмитрий поделился визуализациями 10-этажки, которую хотят построить на месте исторического дома.

Как отмечает Перов, сооружение возможно повторно внести в Список памятников города Киева приказом Департамента охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации.

Для этого он планирует подать информационный запрос в Минкульт, чтобы получить документ, на основании чего дом не был внесен в Государственный реестр. Затем, согласно изложенным замечаниям Минкульта, необходимо доработать учетную документацию, хранящуюся в Департаменте охраны культуры наследия КГГА.

«Исправлено-доработанную документацию несем на подпись и.о. о. Департамента и подписываем», — рассказал активист.

Пока он собирает информацию об истории достопримечательности. В частности, о том, как с балкона этого дома Михаил Грушевский зачитывал IV Универсал УНР.

Напомним, что здание, выходящее на Софийскую площадь, построено в 1870 году по проекту архитектора А. Сопоцинского для коллежского асессора Г. Лозицкого.

В 2008 году Киевсовет передал земельный участок здания в аренду на 5 лет ООО «Курдонер» для реконструкции, строительства, эксплуатации и обслуживания гостинично-офисного комплекса. Договор аренды не заключали.

В 2010 году Департамент градостроительства и архитектуры предоставил ООО «Курдонер» градостроительные условия и ограничения застройки земельного участка для проектирования, реконструкции, строительства гостинично-офисного комплекса со встроенно-пристроенными помещениями общественного, торгового назначения, с подземным и надземным паркингами, для обустройства к паркингам и зеленой зоне рекреационного назначения, общего пользования.

В 2011 году компания получила согласование от ЮНЕСКО. 22 октября 2012 Киевская прокуратура наложила на нее арест, а в 2015-м Киевсовет ввел мораторий на строительство в буферной зоне Софии Киевской.

С 2017 года реконструкцию дома не проводили. В том же году был обнародован новый проект здания. Согласно ему сооружение повестью уничтожают. Вместо нее возводят 10-этажку с трехуровневым подземным паркингом.

Фото: Дмитрий Перов, «Карта Реновации»