"Вносим в ноль": В Киеве убирают бордюры для безбарьерного передвижения

В Киеве уберут бордюры для безбарьерного передвижения маломобильных людей. Об этом в эфире "Громадського радіо" сказал городской голова Виталий Кличко.

"Мы бордюры вносим в ноль, чтобы маломобильные люди и люди с инвалидностью могли беспрепятственно передвигаться по нашему городу", - сказал Кличко.

Он отмечает, что этого требуют современные европейские стандарты, поэтому любой ремонт и обновление улиц будут включать в себя такие требования, как низкие тротуары и велодорожки.

Это ключевые требования для нас. Если мы хотим жить в европейском городе, мы должны реализовать европейские стандарты”, – добавил он.