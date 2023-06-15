Суд окончательно запретил строительство высоток на Никольской Слободке

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Мария Иващук
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Кассационный административный суд в составе Верховного Суда оставил в силе предписание Департамента культурного наследия по запрету строительства ЖК из 25-этажных домов на Никольско-Слободской, 7-9.

Об этом сообщил киевский волонтер и военный ВСУ Олег Симороз.

Он отметил, что застройщик пытался обжаловать статус памятки, а именно в части включения земельного участка по указанному адресу в пределы памятки ландшафта. Однако застройщику было отказано, решение вступило в законную силу.

Теперь предписание на запрет строительства отстояли в последней инстанции.

"Территория на которой застройщик хочет возвести три 25-ти этажных монстра попадает в пределы прибрежной защитной полосы Днепра и по Генплану является зеленой зоной общего пользования. Также это незаконное строительство попадает в пределы достопримечательности "Исторический ландшафт Киевских гор и долины р. Днепр", – отмечает Симороз.

Напомним, на улице Никольско-Слободской, 7-9 хотят построить ЖК "Новая Слободка".

Фото: ОО «Никольская Слободка», ЛУН ua

Опубликовано: 15 июня 2023
Лівобережна
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