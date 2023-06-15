В «Киевзеленстрое» пообещали больше не устанавливать скульптуры

Скульптуры от «Киевзеленстроя» в ближайшее время устанавливать в столице не будут.

Об этом сообщил в интервью Bird in Flight гендиректор «Киевзеленстроя» Алексей Король.

В прошлые годы в Киеве часто появлялись скульптуры от коммунальщиков. Из самых известных — фигура Шрека в сквере на улице Мартиросяна, деревянная мельница у станции метро «Черниговская» и Эйфелева башня недалеко от парка Победа. Однако их часто критиковали горожане.

Сейчас в «Киевзеленстрое» заверили, что скульптуры больше не будут устанавливать. Причин этому несколько. Во-первых, Алексей Король считает, что такие скульптуры не ко времени. Во-вторых, они требуют больше усилий работников и средств, чем клумбы.

Также гендиректор «Киевзеленстрое» признал, что скульптуры не оправдали ожиданий. Те из них, что нравится горожанам, поддерживают. Скульптуры, которые даже по мнению дизайнеров вышли плохо, со временем убирают, признается Король.

Фото: КП УЗН Соломенского района, «Киевзеленстрой»