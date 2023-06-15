На улице Щусева появилась выделенная полоса для общественного транспорта

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Ирина Маймур
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На улице Щусева обустроили выделенную полосу общественного транспорта.

Об этом сообщили в сообществе «Пассажиры Киева».

Полоса – 1,2 километра длиной. Ее выделили разметкой и обустроили дорожными знаками по обе стороны улицы от станции метро «Сырец» до станции «Дорогожичи».

Выделенная полоса ускорит движение троллейбусов 16, 23, 35, автобуса 47 и маршрутных такси, обычно стоявших в общей пробке до перекрестка на станции «Дорогожичи».

В сообществе «Пассажиры Киева» отмечают, что раньше ближе к Дорогожичам крайняя правая полоса всегда была запаркована. Это уменьшало количество работающих полос с трех до двух, а следовательно, и пропускную способность участка. Теперь, когда на выделенной полосе перестанут парковаться автомобили, удобнее станет и общественному транспорту, и частным автомобилям.

Фото: «Пассажиры Киева»

Опубликовано: 15 июня 2023
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