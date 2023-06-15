«Живые стены»: В Голосеевском районе начали высаживать вьющийся виноград

Голосеевский район присоединился к инициативе вертикального озеленения «Город живых стен». В одном из дворов на улице Тарасовской высадили первую партию саженцев винограда Вичи.

Об этом сообщил глава управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Возный.

Всего у стен и заборов района уже вскоре высадят 100 ростков этого растения.

"Зеленые" стены скрывают недостатки и украшают город, в частности скрывают граффити; очищают воздух, поглощают шум и обладают охлаждающим эффектом летом.