В Киеве выросла стоимость аренды однокомнатных квартир

В Киеве стоимость аренды однокомнатных квартир выросла на 11%. Об этом свидетельствуют данные сервиса поиска жилья bird.
"Медиана цены на аренду в Киеве увеличилась во всех сегментах квартир, но больше всего в однокомнатных на 11%, в трехкомнатных - на 8%, а в двухкомнатных на 3% по сравнению с предыдущим месяцем".
По состоянию на июнь средняя стоимость аренды квартир в Киеве такова:
Эксперты bird отмечают, прогнозируемый рост, стоимость аренды начала расти и восстанавливаться до довоенного уровня.
Напомним, в мае 2021 года стоимость аренды в Киеве составляла:
Что касается аренды во Львове, медиана цены аренды трехкомнатных квартир увеличилась на 6%, двухкомнатных на 5%, стоимость однокомнатных квартир не изменилась.
Стоимость аренды квартир во Львове:
Фото: Eugene