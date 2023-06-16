В Киеве выросла стоимость аренды однокомнатных квартир

В Киеве стоимость аренды однокомнатных квартир выросла на 11%. Об этом свидетельствуют данные сервиса поиска жилья bird.

"Медиана цены на аренду в Киеве увеличилась во всех сегментах квартир, но больше всего в однокомнатных на 11%, в трехкомнатных - на 8%, а в двухкомнатных на 3% по сравнению с предыдущим месяцем".

По состоянию на июнь средняя стоимость аренды квартир в Киеве такова:

1-комнатные – 10 000 грн

2-комнатные – 14 000 грн

3-комнатные – 24 900 грн

Эксперты bird отмечают, прогнозируемый рост, стоимость аренды начала расти и восстанавливаться до довоенного уровня.

Напомним, в мае 2021 года стоимость аренды в Киеве составляла:

1-комнатные – 11 000 грн

2-комнатные – 18 800 грн

3-комнатные – 36 300 грн

Что касается аренды во Львове, медиана цены аренды трехкомнатных квартир увеличилась на 6%, двухкомнатных на 5%, стоимость однокомнатных квартир не изменилась.

Стоимость аренды квартир во Львове:

1-комнатные – 15 000 грн

2-комнатные – 16 800 грн

3-комнатные – 20 000 грн