Воздушные силы будут извещать об угрозах ракетных атак россии в официальном Telegram-канале

Теперь Воздушные силы будут официально информировать о запусках ракет и беспилотников, а также направлениях и взлетах самолетов в своем Telegram-канале.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Так решили из-за многочисленных запросов от журналистов и граждан.

«Очень много мониторинговых пабликов сегодня существует, которые предоставляют информацию. Граждане доверяют тому или иному паблику и постоянно хотят видеть свежую, обновленную информацию о том, кто именно и с какого направления и как атакует. В Воздушных силах мы тоже будем это делать, граждан это беспокоит», — отметил Игнат.

Фото иллюстративный/Hromadske