В Киеве очистили реки Лыбидь и Почайну

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Валерия Гуржий
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В Киеве коммунальщики, активисты и неравнодушные горожане очистили загрязненные участки рек Почайна и Лыбидь.

Об этом сообщили в Деснянской РГА.

После очищения в этих реках можно увидеть рыб и диких уток с выводками. В администрации заверили, что планируют поочередно очищать водоемы Киева от загрязнений.

Отмечается, что реки годами подвергались загрязнению. Их периодически чистили, но канализационные воды, строительные, бытовые и промышленные отходы, пластик, шины, нефтепродукты все равно попадали в реки и загрязняли Днепр. Из-за этого произошло снижение качества питьевой воды, а также уничтожение флоры и фауны.

Ранее мы писали, что в Деснянском районе Киева расчистили от грязи и плавучего мусора озеро Круглое.

Фото: Деснянская РГА

Опубликовано: 18 июня 2023
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