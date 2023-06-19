Активисты и коммунальщики привели в порядок 120-летнюю усадьбу Баккалинского

Столичные активисты вместе с коммунальщиками привели в порядок 120-летнюю усадьбу Баккалинского.

Об этом сообщил активист Дмитрий Перов.

Возле усадьбы убрали кустарник и мусор, полакировали двери здания, а также установили информационную табличку с историей дома от «Мапи Реновації».

Киевская городская прокуратура в мае 2023 года обязала владельца здания – ООО «Амеллин-30» – заключить охранный договор на памятник архитектуры с Департаментом культурного наследия КГГА и заботиться о состоянии здания.

Усадьбу Баккалинского в стиле историзм был построен в 1901 году. В советское время ее национализировали, там содержались разные учреждения.

В 2020 году памятник должны были отдать под застройку, однако активисты добились того, чтобы этого не произошло. Здание получило охранный статус в апреле 2021 года.

Фото: Дмитрий Перов