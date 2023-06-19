На обустройство столичных укрытий провели закупок на 687 млн гривен

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Ирина Маймур
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За 2022-2023 годы для ремонта и обустройства столичных укрытий на платформе Prozorro обнародовали закупки на 687 млн гривен.

Об этом сообщили в проекте Dozorro.

За эти средства в Киеве должны отремонтировать и обустроить не менее 1515 укрытий.

Аналитики отмечают, что в электронной системе можно увидеть не все закупки, ведь обязанность отчитываться в электронной системе о прямых договорах сразу вернули только осенью 2022 года.

Больше закупок на ремонт и обустройство укрытий провели в Днепровском районе столицы — 125 млн гривен. На втором месте оказался Шевченковский район – 116 млн гривен. Тройку лидеров закрывает Святошинский – 90 млн гривен. Меньше всего приобрели в Подольском районе — на 20 млн гривен.

Почти во всех районах столицы по суммам закупок укрытий лидирует сфера образования. Соответствующие управления и школы подписали контрактов почти на 380 млн гривен. Это более половины общей суммы в городе.

Больше всего в Киеве заказали капитальные и текущие ремонты — 488 млн гривен (71%). Еще на 30 млн гривен закупили генераторов, почти на 17 млн гривен приобрели разную мебель для обустройства хранилищ, 12 млн гривен направили на приобретение хозяйственного и кухонного оборудования.

Фото: Kyiv Media

Опубликовано: 19 июня 2023
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