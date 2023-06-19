На Жилянской начали сносить самый старый дом-усадьбу

В Киеве по улице Жилянской, 47 начали разбирать жилой дом ориентировочно 1860-х годов застройки, чтобы на его месте возвести многофункциональный комплекс «Nuvo».

Об этом сообщил активист Дмитрий Перов.

Раньше – это была территория молокозавода на Жилянской, в том числе здесь размещалась администрация предприятия. В XIX в. усадьба принадлежала территории пивзавода Иосифа Бродского и вероятно использовалась для проживания работников.

"В 2021 году исторический дом попал в так называемый "Список Кличко по культурному наследию". Тогда в противоход решению СНБО, Виталий Кличко сформировал список 100 ценных исторических зданий, а Киевский городской совет наложил моратории на их демонтаж или перестройку. В этот список попал и усадьба по ул. Жилянской, 47, как один из старейших примеров застройки улицы"

По словам активиста, на месте исторического памятника компания "Ковальская" планирует построить многофункциональный комплекс Nuvo.

Ранее мы писали, что в центре Киева, на улице Жилянской, построят бизнес-парк Nuvo Business Park. Комплекс будет состоять из семи технологических построек.

Фото: Дмитрий Перов