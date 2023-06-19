Киевляне поддержали переименование переулка Виноградный в честь Дениса Монастырского

76% горожан поддержали в приложении «Киев Цифровой» переименование переулка Виноградного в честь погибшего министра внутренних дел Дениса Монастырского.

К голосованию присоединились 14 тысяч 972 человека, из которых 76% поддержали такую инициативу, а 24% — нет.

Напомним, 18 января в Броварах возле детского сада упал и разбился вертолет ГСЧС. На борту вертолета находились девять человек, в том числе министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович. Все они погибли.

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