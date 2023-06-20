До и после: на проспекте Ивасюка убрали более 200 незаконных рекламных конструкций

С начала июня коммунальщики демонтировали около 220 незаконных вывесок и рекламных конструкций на проспекте Владимира Ивасюка.

Об этом сообщает Управление по рекламе КГГА и КП «Киевреклама».

Отмечается, что по требованию управления владельцы самостоятельно убрали 60 конструкций. Больше всего рекламы демонтировали с фасадов домов – 182 единицы.

К тому же, за половину месяца нарушителям правил выписали более 50 административных протоколов.

Фото: Управление по вопросам рекламы КГГА и КП «Киевреклама»