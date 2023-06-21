В результате вчерашнего ливня подтопило почти все районы Киева

Вчера в результате сильного ливня подтопило улицы и дороги почти во всех районах Киева.
В городе образовались озера, которые заблокировали движение частного и общественного транспорта. Подтоплениям подверглись паркинги, подземные переходы, подвальные и полуподвальные помещения, дороги, тротуары и зеленые зоны.
Как отметили в Киевской городской военной администрации, локальные подтопления зафиксированы в Оболонском, Деснянском, Соломенском, Святошинском и Шевченковском районах.
Основная причина таких подтоплений – неспособность системы дождевой канализации справиться с мгновенным, большим количеством осадков.
Местные жители обнародовали в сети видео и фото последствий непогоды. В частности, на одном из роликов видно, как затопило подземный паркинг на Берестейской.
Также «уплыла» улица Богдана Гаврилишина.
Затопило и улицу Борщаговскую.
На улице Нежинской люди вышли самостоятельно чистить «ливневки», сообщает паблик LOS SOLOMAS. КИЕВ.
Фото: LOS SOLOMAS. КИЕВ., КГГА