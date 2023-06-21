Часть Киева – без света и воды из-за системной аварии: список районов

Апд: По состоянию на 11.40 в Киеве и области полностью возобновили электроснабжение, сообщили в Укрэнерго.

В нескольких районах Киева исчез свет из-за системной аварии на электросетях.

Как сообщили в ДТЭК, по состоянию на 10:30 происходят экстренные отключения по распоряжению НЭК Укрэнерго:

в части Шевченковского,

Святошинского,

Соломенского,

Голосеевского

Подольского районов.

“Отключения применяются из-за системной аварии в энергосистеме. О времени возобновления электроснабжения сообщим дополнительно. Следите за обновлением информации на официальном канале ДТЭК”, – говорят в компании.

В Киевской военной администрации также сообщили , что в Киеве отключено 100 тыс. потребителей.

Из-за отключения света временно снижено давление водоснабжения в Шевченковском, Святошинском, Соломенском, Голосеевском, Подольском районах. Как сообщает "Киевводоканал", воду постепенно вернут после завершения ремонта на электросетях.

Тем временем «Киевпасстранс» сообщает о задержке движения электротранспорта "по причине отсутствия напряжения со стороны "Киевэнерго":

трамваев №1, 2, 3 по ст. "Жюля Верна" - ст."Олексы Тихого".

троллейбусов №22, 27, 30, 42д по ул. А. Телиги

троллейбусов №5, 7, 6, 18, 24, 26, 35, 39, 41 по ст.м. "Святошин", пр.Берестейский, пр.Свободы, пр.Правды.

Кроме того, сообщается, что в Киевской области также частично отсутствует электричество. В частности, по данным ДТЭК, экстренные отключения происходят в Бучанском районе.

Кроме того, сообщается, что в Киевской области также частично отсутствует электричество.

По состоянию на 11:20 в области отменены экстренные отключения, сообщают в ДТЭК.

Фото: ДТЭК