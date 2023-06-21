Часть Киева – без света и воды из-за системной аварии: список районов

Апд: По состоянию на 11.40 в Киеве и области полностью возобновили электроснабжение, сообщили в Укрэнерго.
В нескольких районах Киева исчез свет из-за системной аварии на электросетях.
Как сообщили в ДТЭК, по состоянию на 10:30 происходят экстренные отключения по распоряжению НЭК Укрэнерго:
“Отключения применяются из-за системной аварии в энергосистеме. О времени возобновления электроснабжения сообщим дополнительно. Следите за обновлением информации на официальном канале ДТЭК”, – говорят в компании.
В Киевской военной администрации также сообщили, что в Киеве отключено 100 тыс. потребителей.
Из-за отключения света временно снижено давление водоснабжения в Шевченковском, Святошинском, Соломенском, Голосеевском, Подольском районах. Как сообщает "Киевводоканал", воду постепенно вернут после завершения ремонта на электросетях.
Тем временем «Киевпасстранс» сообщает о задержке движения электротранспорта "по причине отсутствия напряжения со стороны "Киевэнерго":
Кроме того, сообщается, что в Киевской области также частично отсутствует электричество. В частности, по данным ДТЭК, экстренные отключения происходят в Бучанском районе.
Кроме того, сообщается, что в Киевской области также частично отсутствует электричество.
По состоянию на 11:20 в области отменены экстренные отключения, сообщают в ДТЭК.
Фото: ДТЭК