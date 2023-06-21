Застройщик снес самый старый дом-усадьбу на Жилянской

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Ирина Маймур
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Застройщик незаконно снес одноэтажный дом-усадьбу 1860-х годов на улице Жилянской.

Об этом сообщил столичный активист Дмитрий Перов.

«Застройщик Ковальская самовольно сносит старейшее здание ул. Жилянская (одноэтажное здание 1860-х гг. под № 47)», — сообщил он.

По словам активиста, на месте исторического памятника компания «Ковальская» планирует построить многофункциональный комплекс «Nuvo» площадью более 80 тыс. кв.

Дом-усадьба является одним из самых старых примеров застройки улицы. В 2021 году сооружение внесли в т.н. «Список Кличко по культурному наследию». Тогда в противоход решению СНБО мэр сформировал список 100 ценных исторических зданий, а Киевский городской совет наложил мораторий на их демонтаж или перестройку.

Фото: Дмитрий Перов

Опубликовано: 21 июня 2023
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