Часть парка вдоль Никольской Слободки хотят отдать под застройку и обустройство паркингов — активисты

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Ирина Маймур
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КП «Плесо» хочет самовольно захватить часть парка «Дикий левый» вдоль Никольской Слободки для застройки и обустройства паркингов.

Об этом сообщила столичная активистка Елена Фатеева.

По ее информации, коммунальное предприятие приватизировало коммунальное здание на берегу Днепра. Его раньше использовали для обучения детей водным видам спорта. Кроме того, территорию на берегу Днепра незаконно огородили металлическим забором, обустроили парковки автомобилей и техники и установили гаражи, таким образом перекрыв доступ к водоему.

По мнению Фатеевой, КП планирует отрезать четвертую часть территории запланированного и уже проголосованного депутатами парка «Дикий Левый», а старое здание реконструировать, чтобы застроить часть парка.

«Коммунальное здание же старое, поэтому можно легко найти повод для реконструкции, а это за территорию возможность на его месте поставить пару свечей злостроения», – говорит активистка.

Активистка видит 2 варианта решения вопроса. Первый — перенести парковку, которую незаконно обустроило КП «Плесо», но оставить здание. Там можно проводить занятия для детей. Второй – перенести и парковку, и здание.

Напомним, что в 2021 году Киевсовет проголосовал за создание парка вдоль Никольской Слободки. Активисты собрали средства на разработку концепции ревитализации прибрежных зон и заказали концепт парка «Дикий Левый» архитекторам.

Концепт создал украинская команда SBM Studio. Он предусматривает водонепроницаемое покрытие дорожек при подтоплении.

Фото: визуализации SBM Studio

Опубликовано: 21 июня 2023
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