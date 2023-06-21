Киевлянин построил свой бункер: как он выглядит

Киевлянин Кирилл Барашков самостоятельно построил хранилище для себя и своей семьи.

Об этом он рассказал изданию Bird in Flight.

Кирилл начал возводить бункер после массированной атаки 10 октября 2022, а закончил в декабре. Его семья проживает в частном секторе, так что поблизости нет ни хранилищ, ни метро.

Проектировал бункер Кирилла его знакомый прораб. Это одно помещение на двенадцать квадратных метров и подсобка на три метра. Они расположены в пяти метрах под землей. Сверху уложили два метра армированного бетона. А стены хранилища обшили вагонкой и деревянными панелями.

Внутри Кирилл поставил диван, кушетку и стулья, установил биотуалет и камин, обустроил вентиляцию, перенес в укрытие запас питьевой воды.

В бункере могут поместиться около 15 человек. Кирилл установил кодированную дверь и сообщил код соседям. Сейчас они приходят сюда в случае угрозы.

Хранилище стоило мужчине 20 тысяч долларов. После окончания большой войны Кирилл хочет обустроить в нем мужской клуб.

Фото: Михаил Палинчак для Bird in Flight