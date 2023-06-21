В Голосеевском парке открыли зеленый лабиринт, посвященный переселенцам

В столичном Голосеевском парке открыли зеленый лабиринт «Путь к безопасности». Арт-локацию из 5650 кустов бирючины посвятили беженцам и переселенцам, которые вынуждены бежать от войны в безопасные места.

Об этом сообщили на сайте Голосеевской РГА.

На табличке возле лабиринта разместили QR-код. Перейдя по нему, посетители смогут прочесть истории беженцев и внутренне перемещенных лиц.

Над озеленением трудились специалисты Голосеевского парка имени Максима Рыльского и КО «Киевзеленстрой». Также над лабиринтом работал мастер по фигурной стрижке деревьев и созданию скульптур из мха Александр Мальцев. Ему пришлось дважды покидать родную Донетчину из-за войны.

Создание лабиринта инициировал благотворительный фонд «Право на защиту», занимающийся юридической помощью беженцам.

Фото: Голосеевская РГА, благотворительный фонд «Право на защиту»