Взрыв в многоэтажке в Днепровском районе: есть погибшие и раненые

В ночь на 22 июня произошел взрыв в Днепровском районе Киева на улице Малышко, 33. Вероятная причина — утечка газа, сообщили в КМВА.

Предварительно два человека погибли, четыре человека пострадали (из них трех госпитализировали), пяти оказали психологическую помощь. Из поврежденных квартир спасли 18 человек.

В 08:10 пожар от взрыва был ликвидирован. В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются. Город уже определил два интерната в Днепровском районе для временного проживания жителей поврежденного дома, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Специалисты работают над установлением причины взрыва. Предварительно, он произошел из-за утечки газа.

Фото: ГСЧС, Карина Бугайченко/Общественное