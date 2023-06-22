Взрыв в многоэтажке в Днепровском районе: есть погибшие и раненые

537
Ирина Маймур
share share

В ночь на 22 июня произошел взрыв в Днепровском районе Киева на улице Малышко, 33. Вероятная причина — утечка газа, сообщили в КМВА.

Предварительно два человека погибли, четыре человека пострадали (из них трех госпитализировали), пяти оказали психологическую помощь. Из поврежденных квартир спасли 18 человек.

В 08:10 пожар от взрыва был ликвидирован. В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются. Город уже определил два интерната в Днепровском районе для временного проживания жителей поврежденного дома, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Специалисты работают над установлением причины взрыва. Предварительно, он произошел из-за утечки газа.

Фото: ГСЧС, Карина Бугайченко/Общественное

Опубликовано: 22 июня 2023
share share
Куда пойти в Киеве 23-25 июня: концерт LATEXFAUNA, гаражная распродажа и ярмарка винила Куда пойти в Киеве 23-25 июня: концерт LATEXFAUNA, гаражная распродажа и ярмарка винила Гастромандры по Украине – 5 блюд, которые итальянский шеф советует попробовать в Вилково Гастромандры по Украине – 5 блюд, которые итальянский шеф советует попробовать в Вилково В Украине создали платформу Ya Ne Znayu, на которой будут помогать развивать бизнес во время войны В Украине создали платформу Ya Ne Znayu, на которой будут помогать развивать бизнес во время войны В Голосеевском парке открыли зеленый лабиринт, посвященный переселенцам В Голосеевском парке открыли зеленый лабиринт, посвященный переселенцам Киевлянин построил свой бункер: как он выглядит Киевлянин построил свой бункер: как он выглядит «Дом с насекомыми», который начали сносить, внесли в реестр памятников «Дом с насекомыми», который начали сносить, внесли в реестр памятников Теперь можно закрыть ФЛП в «Дії» в несколько кликов: инструкция Теперь можно закрыть ФЛП в «Дії» в несколько кликов: инструкция В Ворзеле построят инклюзивную школу и детсад: визуализации В Ворзеле построят инклюзивную школу и детсад: визуализации
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.