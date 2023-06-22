Дом на Жилянской, который снес застройщик, принадлежал к рядовой застройке и не имел никакой ценности — КГГА

Дом-усадьба на улице Жилянской, 47 входил в рядовую застройку. Он не имеет ярко выраженных архитектурных стилевых признаков и декоративного оформления.

Об этом сообщил Департамент культурного наследия КГГА по запросу издания «Твоє місто».

Как сообщал активист Дмитрий Перов, в 2021 году сооружение внесли в т.н. «Списка Кличко по культурному наследию». Тогда в противоход решению СНБО мэр сформировал список 100 ценных исторических зданий, а Киевский городской совет наложил мораторий на их демонтаж или перестройку. В этот список попала и усадьба на Жилянской как один из старейших примеров застройки улицы.

В Департаменте культурного наследия подтвердили, что здание внесли в список объектов XIX-XX вв. (исторические здания), которым может угрожать уничтожение или повреждение (утвержденное решением Киевского городского совета от 31.08.2021 No 2180/2221).

В 2021 году Департамент прорабатывал утвержденный список объектов. Специалисты выезжали для фактического осмотра предлагаемых объектов и их фотофиксации. По первичному визуальному осмотру здания по улице Жилянская, 47 было установлено, что сооружение относится к рядовой застройке, не имеет ярко выраженных архитектурных стилевых признаков и соответствующего декоративного оформления.

Также сооружение не вошло в энциклопедическое издание «Свод памятников истории и культуры Украины».

Общественность предоставляла предложения в перечень по дому №47 на Жилянской. Однако никаких материалов, подтверждающих архитектурную или историческую ценность объекта, инициаторы не предоставили.

В то же время в Департаменте отметили, что усадьба на улице Жилянской, 47 расположена в пределах Центрального исторического ареала. С ними не согласовывали проектную документацию на строительство по указанному адресу.

Поэтому КГГА подготовило письмо в Министерство культуры и информационной политики Украины о предоставлении информации относительно согласования научно-проектной или проектной документации на градостроительные преобразования по адресу: ул. Жилянская, 47.

Как сообщают краеведы, дом является самым старым примером сохранившегося до сих пор застройки улицы. Вероятно, усадьбу построили в 1860-х годах, и она принадлежала к территории пивного завода Иосифа Бродского. Краеведы отмечают, что сооружение могли использовать как место для проживания работников.

В советское время это была территория молокозавода на Жилянской, в том числе здесь размещалась администрация предприятия. После распада ссср завод приватизировали, он получил новое название ОАО «Радуга». В 1999 году завод выкупили и назвали ЗАО Первый Киевский молочный завод. С октября 2007 года завод был перенесен в другое место, а земельный участок по адресу улица Жилянская, 47 отдали под жилищно-офисную застройку.

Позже стало известно, что там хотят построить бизнес-парк Nuvo Business Park. Комплекс будет состоять из семи технологических построек.

Фото: Дмитрий Перов