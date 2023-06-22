Во Львовской области демонтировали 10 советских памятников

Во Львовской области за три дня демонтировали 10 советских памятников.
Об этом сообщили в Львовской ОВА.
В частности, в Золочевском районе области 20-21 июня демонтировали четыре памятника солдатам советской оккупационной армии.
Также убрали памятники в Поморянском, Давидовском и Сокальском общинах Львовщины.
Всего с начала года в области демонтировали 80 объектов монументальной пропаганды врага, отметил директор департамента коммуникаций и внутренней политики Львовской ОВ Юрий Горун.
Фото: Львовская ОВА