Последствия ночной атаки на Киев: на Соломенке поврежден многоэтажный дом, погибли 3 человека

Ночью враг атаковал Киев ракетами. Один из обломков попал в многоэтажку на Соломенке, в результате чего погибли три человека.
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
"Пока известно о трех погибших. Двое пострадавших госпитализировали. 9 человек получили помощь медиков на месте"
Всех жителей дома, в который попали обломки российской ракеты, были эвакуированы. Кроме того, во дворе много поврежденных автомобилей.
По его словам, под завалами еще могут находиться люди. Спасатели продолжают поисково-спасательную операцию.
Как сообщили в Командовании Воздушных Сил ночью враг выпустил по Украине 41 ракету и 2 ударных дрона.
Фото: Полиция Киева