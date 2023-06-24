Последствия ночной атаки на Киев: на Соломенке поврежден многоэтажный дом, погибли 3 человека

Ночью враг атаковал Киев ракетами. Один из обломков попал в многоэтажку на Соломенке, в результате чего погибли три человека.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

"Пока известно о трех погибших. Двое пострадавших госпитализировали. 9 человек получили помощь медиков на месте"

Всех жителей дома, в который попали обломки российской ракеты, были эвакуированы. Кроме того, во дворе много поврежденных автомобилей.

По его словам, под завалами еще могут находиться люди. Спасатели продолжают поисково-спасательную операцию.

Как сообщили в Командовании Воздушных Сил ночью враг выпустил по Украине 41 ракету и 2 ударных дрона.

Фото: Полиция Киева