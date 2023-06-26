В Киеве начали обустраивать первое укрытие с автоматизированной системой открытия

В Дарницком районе Киева начали обустраивать первое в городе укрытие с автоматизированной системой открытия.

Об этом сообщил в.и.о. председателя Дарницкой райгосадминистрации Николай Калашник.

По его словам, гарантированный доступ предполагает автоматическое дистанционное открытие электромагнитного замка двери к укрытию во время общегородского сигнала воздушной тревоги.

Кроме того, дополнительно обеспечена рассылка временных пин-кодов жителям с помощью телеграмм-бота в Telegram канале в случае не срабатывания системы или в случае отсутствия сигнала воздушной тревоги.

Также предусмотрена возможность попасть в укрытие через районную диспетчерскую службу, имеющую дистанционный доступ, а также с помощью уникального физического ключа, который будет храниться у ответственных лиц по дому и балансодержателю.

В случае отсутствия электропитания магнитный замок не будет работать – дверь будет открыта до появления питания.

Ранее мы писали, что в Киеве планируют оборудовать автоматизированной системой открытия около 3 тысяч укрытий и хранилищ. Таким образом, горожане смогут беспрепятственно попадать туда в случае тревоги.

Фото: Николай Калашник