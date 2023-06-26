В Киеве начали обустраивать первое укрытие с автоматизированной системой открытия

733
Валерия Гуржий
share share

В Дарницком районе Киева начали обустраивать первое в городе укрытие с автоматизированной системой открытия.

Об этом сообщил в.и.о. председателя Дарницкой райгосадминистрации Николай Калашник.

По его словам, гарантированный доступ предполагает автоматическое дистанционное открытие электромагнитного замка двери к укрытию во время общегородского сигнала воздушной тревоги.

Кроме того, дополнительно обеспечена рассылка временных пин-кодов жителям с помощью телеграмм-бота в Telegram канале в случае не срабатывания системы или в случае отсутствия сигнала воздушной тревоги.

Также предусмотрена возможность попасть в укрытие через районную диспетчерскую службу, имеющую дистанционный доступ, а также с помощью уникального физического ключа, который будет храниться у ответственных лиц по дому и балансодержателю.

В случае отсутствия электропитания магнитный замок не будет работать – дверь будет открыта до появления питания.

Ранее мы писали, что в Киеве планируют оборудовать автоматизированной системой открытия около 3 тысяч укрытий и хранилищ. Таким образом, горожане смогут беспрепятственно попадать туда в случае тревоги.

Фото: Николай Калашник

Опубликовано: 26 июня 2023
share share
С Дворца культуры КПИ начали сбивать аутентичный облицовочный камень С Дворца культуры КПИ начали сбивать аутентичный облицовочный камень В Харьковской области фермер строит дом из ящиков от российских "Градов" В Харьковской области фермер строит дом из ящиков от российских "Градов" В Киеве и Львове пройдут инструктажи по правильному и безопасному пользованию электросамокатами В Киеве и Львове пройдут инструктажи по правильному и безопасному пользованию электросамокатами 7 виноделий Киевщины, которые стоит посетить 7 виноделий Киевщины, которые стоит посетить Бренд Um Store презентовал дроп патриотической одежды о харьковской несокрушимости Бренд Um Store презентовал дроп патриотической одежды о харьковской несокрушимости Возле метро "Театральная" обустраивают наземный переход Возле метро "Театральная" обустраивают наземный переход Киевляне расчистили двор многоэтажки на Соломенке, в которую попал обломок ракеты Киевляне расчистили двор многоэтажки на Соломенке, в которую попал обломок ракеты Активисты отреставрировали историческую дверь на Саксаганского Активисты отреставрировали историческую дверь на Саксаганского
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.