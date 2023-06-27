На ВДНГ уничтожили мозаику в павильоне пожарной части

В Киеве в бывшем павильоне противопожарной безопасности на ВДНГ (ныне Пожарная Часть 26) уничтожили уникальную мозаику. Об этом сообщил Дмитрий Соловьев на странице Ukrainian Modernism.

Мозаика воспевала героизм пожарных, ежедневно рискующих своей жизнью, спасая жизнь других.

“Многомесячный труд украинского художника уничтожили за пару минут. Дорогую, редкую смальту превратили в груду мусора”, – отмечает Соловьев.

Также Соловьев отметил, что уже несколько лет требует у Минкульта принять на учет все монументальные произведения страны.