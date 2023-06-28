В Киеве установили первое бетонное укрытие

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Мария Иващук
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В Киеве установили "пилотное" мобильное укрытие, изготовленное из бетона, сообщает КГВА .

Один модуль вмещает до 20 человек и может защитить от взрывной волны и осколочного поражения.

Модули собираются как обычный конструктор, один модуль вмещает до 20 человек. При необходимости можно собрать две, три и более секций.

Внутри такие модули оборудуют сидячими лавочками, средствами пожаротушения, водой и медицинскими наборами для первой помощи.

Укрытия модульного типа планируют устанавливать в местах, где нет укрытий или где значительное расстояние до сооружений гражданской защиты.

Опубликовано: 28 июня 2023
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