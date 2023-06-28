Здание "Квіти України" выставили на продажу

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Мария Иващук
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Владелец "Квіти України" выставил на продажу здание. Объявление заметили на платформе OLX.

За здание хотят получить сумму в 5 миллионов 30 тысяч долларов. Отметим, что в объявлении добавлены фотографии с 30-летним виноградом, уничтоженным в начале строительных работ.

Продавец "Квіти України" указывает, что планирование и расположение комплекса позволяет разместить торговые площади, кафе, бары, рестораны и другие объекты сферы услуг.

Активисты сообщества "Квіти України", защищающие здание, опубликовали заявление по этому поводу.

Мы, как представители общины, которая два года защищает здание в судах и на улице, радуемся возможности увидеть новым владельцем здания человека, компанию, объединение горожан, которые ценили бы и берегли "Квіти України".

Напомним, что в 2019 году "Квіти України" купила компания Rockwill Group. Здание хотели превратить в восьмиэтажный офисный центр с надстройкой и подземным паркингом.

В июне 2021 года вокруг здания появился забор. Информационных стендов на нем не было. Застройщик сначала срезал 30-летний виноград на здании, а затем "Квіти України" начали демонтировать. Активисты тогда сломали строительный забор и начали дежурить у здания.

"Квіти України" — учебно-методический павильон в стиле позднего модернизма на улице Сечевых Стрельцов, 49. Сооруженный в 1983-85 гг. он служил платформой распространения растений, площадкой экспериментальной флористики, центром обучения и досуга горожан.

Опубликовано: 28 июня 2023
Квіти України
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